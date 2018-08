Schianto al casello, il guardrail schizza impazzito e colpisce un'auto: tre feriti

Oggi pomeriggio, intorno alle 14,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 direzione sud nei pressi dello svincolo di Ancona Nord per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un autoarticolato frigorifero , mentre imboccava l’uscita di Ancona Nord ha urtato violentemente l’ammortizzatore del guardarail scaraventandolo al centro della carreggiata e colpendo una vettura in transito con due persone a bordo. Il camionista è rimsato incastrato all’interno della cabina accartocciata.

I vigili del fuoco hanno estratto l'infortunato dalla cabina e, dopo le prime cure sul posto, lo hanno trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Torrette. Nell’impatto sono rimaste ferite pure le due persone all’interno della vettura, sempre portate dal 118 al pronto soccorso per accertamenti. Al termine delle operazioni di soccorso, i pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo. Lo svincolo è ancora chiuso al traffico.