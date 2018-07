Con l'auto contro una casa, fuga di gas e blackout

Perde il controllo dell'auto e finisce contro un'abitazione fermando la sua corsa su un'auto parcheggiata. La sveglia mattutina in via IV Novembre a Castelfidardo l'ha data una carambola che, oltre ai danni, ha causato anche la rottura di una tubatura del gas e di un allaccio elettrico. Il che, oltre alla fuoriuscita di gas, ha generato anche un blackout. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia della polizia municipale e i mezzi del 118.

Soccorsi due giovani romeni che si trovavano a bordo del mezzo. Per fortuna sono pressoché illesi ma c'è stata parecchio lavoro per i pompieri che hanno dovuto bloccare la perdita di gas e utilizzare anche un esplosimetro per verificare che non fosse entrato nelle abitazioni. Tecnici del gas e dell'energia elettrica hanno poi provveduto alle riparazione mentre i vigili stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro attraverso tutti gli accertamenti del caso.