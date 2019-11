Incidente all'incrocio, scontro fra 2 auto e una è dei carabinieri: problemi al traffico

Incidente all’incrocio tra 25 Aprile e via Michelangelo, dove poco fa si sono scontrate due auto: una Fiat Punto condotta da una ragazza e un’auto dei carabinieri. Qualche disagio per il traffico, per cui sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia Municipale.

Dinamica ancora da chiarire, ma di sicuro l’auto dei militari proveniva da via Michelangelo mentre la giovane scendeva per via 25 Aprile, direzione galleria del Risorgimento. Per fortuna nessun ferito grave.

