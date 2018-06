Scontro fra un camper e una bici, minorenne travolto finisce in ospedale

Scontro fra un camper e una bicicletta, minorenne finisce in ospedale. E’ quanto avvenuto oggi all’incrocio ta via delle Saline e Strada Cavallo Portone a Senigallia. Erano da poco passate le 18 quando è arrivato l’allarme al 118 a seguito di un incidente stradale che vedeva coinvolto un camper e una bicicletta. Da una prima ricostruzione pare che l’autocaravan percorresse la strada delle Saline quando ha svoltato per via Cavallo e lì è avvenuto il frontale con le due ruote.

A bordo della bici un ragazzino di 13 anni. Tanta paura per lui che ha avuto la peggio. Immediato l’arrivo dei soccorsi inviati dalla centrale del 118: prima l’automedica col personale operativo che ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il minore, rimasto sempre vigile, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette anche se, per fortuna, le sue condizioni non destano preoccupazione.