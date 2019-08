Il camper perde il controllo in autostrada e si schianta, un ferito grave

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 20,30 circa sull’A14 al Km 216,700 per un incidente stradale, tra i caselli di Ancona Sud e Nord. Il conducente di un camper ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard-rail. Dei quattro occupanti del camper uno è rimasto ferito in maniera grave. La squadra dei pompieri sul posto ha messo in sicurezza il mezzo e l’area dell’intervento. L’autostrada è rimasta transitabile solo su una corsia.

