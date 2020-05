Pauroso incidente nella notte in A14, giovane camionista si ribalta con il Tir

All’improvviso ha perso il controllo del Tir, che ha sbandato e si è rovesciato su un fianco. Spaventoso incidente nella notte in A14, lungo la carreggiata Nord, all’altezza del casello di Ancona Sud-Osimo.

Attorno all’una, un 27enne si è ribaltato con il suo autoarticolato, invadendo l’intera sede stradale e bloccando di fatto il flusso veicolare. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, usciti con un codice rosso, i vigili del fuoco e la polizia autostradale. Fortunatamente l’autotrasportatore non era ferito in modo grave: ha avuto il sangue freddo di mantenere le mani salde sul volante mentre il camion si adagiava su un fianco, per poi buttarsi sul lato passeggero e uscire dall’abitacolo da solo. Per lui, molta paura ma nulla di grave: è stato comunque accompagnato all’ospedale di Torrette per le cure del caso. Impegnativa l’opera di recupero e rimozione del Tir.