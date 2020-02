Il rimorchio per il trasporto di animali si ribalta, paura per un camionista

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, intorno le 23:30 circa, a Coste di Staffolo per il recupero di un rimorchio adibito al trasporto di animali che viaggiava scarico. Il rimorchio si è sganciato dalla motrice mentre era in marcia finendo in un terrapieno per poi ribaltarsi su un fianco. Per fortuna in quel momento non passavano altri veicoli e nessuno è rimasto ferito. I pompieri con l'ausilio dell'autogrù hanno rimesso in strada il mezzo liberando la strada.