Il tir si ribalta, conducente incastrato tra le lamiere: chiuso un tratto di Statale

Un tir carico di cioccolata si è ribaltato questa mattina lungo la variante della SS16 all’altezza della Caffetteria. La Statale, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Il conducente, un autotrasportatore grego di 63 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato portato in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione non sono stati coinvolti altri veicoli nell'incidente, il condicente del tir ha perso il controllo per motivi ancora in fase di accertamento.