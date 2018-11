Brucia lo stop, fa ribaltare un furgone ma non si ferma a dare soccorso

Grave incidente all'incrocio tra via Palombina Vecchia e via Flaminia. Con tanto di auto che, dopo aver bruciato lo stop per immettersi in direzione nord, non si ferma a prestare soccorso nonostante lo schianto provocato. Mentre il mezzo si immetteva, l'uomo al volante di un furgone che stava trasportando materiale ferroso ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato invadendo l'opposta corsia, scontrandosi con un'altra autovettura che arrivava da Ancona e finendo la sua corsa contro la staccionata dalla ferrovia. In terra, a occupare le corsie, tutto il carico di ferro che il furtone stava trasporantado

Traffico ferroviario interrotto e, sul posto, polizia stradale di Fabriano, automedica e ambulanza delle Croce Gialla di Chiaravalle. Con tanto di giallo sull'allontanamento della prima auto, quella che non facendo lo stop di via Palombina Vecchia, è stata inseguita da un privato e fermata alle sue responsabilità prima della stazione ferroviaria. Spetterà alla Polfer di ricostruire la vicenda. Intanto, sono stati effettuati controlli etilometrici sull'uomo alla guida del furgone. Due feriti lievi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.