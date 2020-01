Camion si ribalta in curva, serve l'autogrù dei vigili del fuoco per liberare la strada

Autocarro si ribalta, paura questa mattina a Montecarotto. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il mezzo e metterlo in sicurezza, lungo la strada comunale che dal paese conduce a Poggio San Marcello. Non si esclude che a provocare l’incidente sia stato il fondo ghiacciato o forse una manovra sbagliata.

Erano le 7,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Arcevia e l’autogru di Ancona. L’autocarro ribaltato è stato raddrizzato e messo in sicurezza. Illeso il conducente.