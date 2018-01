Incidente stradale, il vento fa ribaltare il camion: strada chiusa al traffico

Il forte vento fa rovesciare un autocarro sulla provinciale 16 al km19. I vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 11,30 lungo la tratta che colelga Fabriano a Sassoferrato, nei pressi dell’incrocio per Bastia. La strada è rimasta chiusa al traffico per qualche minuto e il mezzo pesante è stato messo in sicurezza. Nell’incidente non si sono registrati danni a persone.