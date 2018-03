Incidente stradale, scontro fra camion e auto che finisce contro il guardrail: un ferito

Scontro tra auto e tir alla Baraccola e un ferito in ospedale. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Albertini. Per cause un fase di accertamento, si sono schiantati un autocarro e una macchina poi finita contro il guardrail. I pompieri hanno prestato un primo soccorso all’uomo nell'auto e poi hanno messo in sicurezza l’area.

Sul posto anche l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, che ha trasportato il ferito all’ospedale regionale di Torrette. Si tratta di un uomo di 78 anni, arrivato al Pronto Soccorso in codice giallo.