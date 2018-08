Schianto tra camion tra Ancona Nord e Sud, due feriti: disagi al traffico

Schianto tra camion oggi pomeriggio, poco dopo le 15, lungo l'autostrada A14 tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud. A rimanere coinvolti due mezzi pesanti che per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati tra di loro. Sul opsto il personale del 118 che ha soccorsi i due automobilisti e li ha trasportati con codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Disagi come è facile prevedere anche al traffico che procedendo a rilento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO