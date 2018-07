Centra un albero e finisce in una scarpata, dentro due ragazzini: famiglia in ospedale

Stava tornando dal mare con i suoi nipoti quando improvvisamnete ha sbandato ed è finita in una scarpata. Paura questa mattina a Camerano in via San Germano, dove una donna e due ragazzini sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale.

L'automobilista era a bordo della sua Fiat 500 L quando intorno alle 12.30, ha sbandato centrando un albero e finendo in una scarpata. A rimanere feriti anche i nipoti di 8 e 12 anni che sono stati trasportati all'ospedale Salesi. All'ospedale regionale di Torrette invece la donna 66enne. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche la Croce Bianca di Numana, la Croce Rossa di Ancona, la Croce Gialla di Camerano ed i vigili del fuoco.