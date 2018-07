Scontro fra auto e 3 feriti, disagi al traffico: l'area di servizio diventa corsia d'emergenza

Scontro fra auto questa mattina lungo la variante della Strada Statale 16 che collega la periferia sud al casello di Ancona Nord. A restare coinvolte 3 auto che si sono tamponate esattamente all’altezza dell’area di servizio della Caffetteria, mentre procedevano sulla corsia direzione nord. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 9 di stamattina, per cui le operazioni di soccorso hanno creato non pochi disagi alla viabilità. Rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, sia per i veicoli in arrivo dalla statale 76 da nord e in uscita ad Ancona, sia per i mezzi in arrivo da sud. Questi ultimi in particolare, anche su indicazione degli addetti del personale ANAS, hanno evitato il blocco aggirando l’incidente e passando all’interno dell’area sosta della Caffetteria, trasformata per l’occasione in una corsie di emergenza.

Non è ancora chiaro che cosa sia successo, ma per la Polizia Stradale arrivata sul posto non ci sono dubbi si sia trattato di un tamponamento a 3. Davanti a tutte le auto una Opel Corsa grigia, tamponata da una Suzuki Ignis azzurra che, a sua volta è stata colpita da dietro da una Fiat 500 di colore verde scuro. Quattro i feriti, per fortuna tutti senza gravi conseguenze: una donna di 44 anni e un uomo di 46, portati in ospedale dall’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e 2 donne di 27 e 34 anni trasportate dai mezzi della Croce Gialla di Falconara e Chiaravalle. Tutti mezzi inviati sul posto dalla centrale operativa del 118, insieme all’automedica con a bordo medico, infermiere e autista soccorritore.