Volo choc dallo scooter sulla strada-groviera, ragazza all'ospedale per una buca

Sessanta metri di strisciata sull’asfalto-colabrodo dopo essere piombata in una buca, una delle tante che costellano la Flaminia, ridotta in condizioni vergognose e ancora in attesa di manutenzione straordinaria. E’ finita all’ospedale in codice rosso una diciottenne dopo il volo-choc dal suo scooter. Era piena di escoriazioni e ha riportato politraumi e diverse fratture, ma non è in pericolo.

La dinamica

L'incidente è avvenuto ieri (sabato 29 giugno) attorno alle 9,30 stava percorrendo la Flaminia in direzione Ancona quando, superato l’incrocio con via Conca e arrivata all’altezza del supermercato Lidl, è incappata in un avvallamento ed è caduta rovinosamente, senza coinvolgere altri veicoli. Gli automobilisti di passaggio hanno subito fermato il traffico e prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’automedica del 118. La giovane è stata portata al vicino ospedale di Torrette con un codice di massima gravità, anche se è rimasta sempre cosciente. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che attende l’esito degli esami sullo stato psico-fisico della diciottenne per completare il quadro degli accertamenti.

L'appalto infinito

L’incidente si è verificato nel tratto della Flaminia per il quale la Giunta a dicembre ha deliberato lavori di massima urgenza per ragioni di sicurezza. L’appalto da 800mila euro è stato aggiudicato a un impresa edile della provincia di Latina, con un ribasso d’asta del 21,29%. Il cantiere, secondo le previsioni iniziali, doveva essere avviato i primi di giugno, dunque siamo già in ritardo rispetto alla tabella di marcia che prevede il completamento dell’opera di bonifica e rifacimento integrale dell’asfalto, nel tratto fra il bypass della Palombella e l’incrocio con via Conca, entro 120 giorni. Non è partito neppure l’altro appalto, quello da 380mila euro netti per il tratto fra il bypass e piazza Rosselli, congelato da oltre un anno perché la ditta aggiudicataria era stata sottoposta a sequestro nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria sugli appalti truccati. Dopo mesi la situazione si è sbloccata e sarà proprio la stessa ditta ad eseguire i lavori, si spera entro l’estate.