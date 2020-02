Terribile frontale a Polverigi, nuovo bollettino: bambino ancora grave ma c'è una speranza

Nuovo bollettino medico riguardo le condizioni del bambino di 5 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Polverigi. Come fa sapere l'azienda ospedaliera, con una nota firmata dal Direttore SOD Anestesia e Rianimazione Pediatrica Alessandro Simonini, il bambino è ancora in condizioni gravi, ma oggi c'è una nuova speranza perché: "Le condizioni cliniche permangono gravi, ma migliorative. Il bambino attualmente è cosciente e interagisce con i familiari".

