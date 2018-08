Scontro fra una bicicletta e una moto, grave un ciclista

Scontro tra una moto e un ciclista agli Archi. Ad avere la peggio il ciclista: un bengalese di 28 anni, finito in Sala Emergenza dell’ospedale in gravi condizioni anche se, per fortuna non è in pericolo di vita. A soccorrerlo sono stati i volontari della Croce Gialla di Ancona (GUARDA IL VIDEO).

In ospedale in codice verde anche il conducente della moto, soccorso dagli operatori della Croce Rossa anche se per lui non ci sono state conseguenze. E’ avvenuto tutto intorno alle 17,30 in via Marconi. Sul posto ci sono anche le pattuglie della polizia Municipale.