L'auto si schianta contro le barriere, auto bloccate sul ponte a rischio crollo

L’auto si scontra con le nuove barriere in cemento volte ad impedire l’accesso dei mezzi pesanti e traffico paralizzato sul ponte San Carlo di Jesi, il ponte a rischio crollo di fronte a cui anche la politica si è mobilitata e divisa su come affrontare la questione. Poco fa un’auto si è schiantata contro le barriere, distruggendo la ruota sinistra del mezzo che, rimasto in mezzo alla corsia, ha paralizzato il traffico, con diversi mezzi bloccati sul cavalcavia jesino. In questo momento sul posto ci sono i carabinieri per liberare il traffico.