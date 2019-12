Investito da un'auto dopo essere uscito dal bar, è grave un uomo di 64 anni

Investito da un’auto mentre attraversa la strada dopo essere stato al bar. E’ grave un uomo di 64 anni, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dall’ambulanza della Croce Gialla. Il fatto è avvenuto intorno alle 13 quando lui, un 64enne, stava uscendo dal bar Luana, attraversando via 1° Maggio, per tornare all’area dove aveva lasciato parcheggiata la macchina. In quel momento però è arrivato un Fiat Scudo nero, condotto da un 60enne, che lo ha centrato in pieno, all’altezza della parte anteriore sinistra.

L’uomo, si è schiantato contro il parabrezza dall’auto e poi è volato sull’asfalto per diversi metri. Per fortuna non ha mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono comunque gravi. Sul posto anche l’automedica e 3 pattuglie della Municipale, che hanno delimitato l’area. Notevoli disagi al traffico in zona Baraccola.