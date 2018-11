Si ribalta il rimorchio di un autotreno, doveva trasportare animali vivi

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 6:00 circa a Corinaldo in via Madonna del Piano per recuperare e rimettere su strada un rimorchio di un autotreno ribaltato. Sul posto la squadra dei pompieri, con l'ausilio dell'autogru, ha imbragato il rimorchio rimettendolo sulle proprie ruote. Il mezzo adibito al trasporto di animali vivi al momento dell'evento era vuoto. Non si segnalano persone coinvolte.