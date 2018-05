Incidente in autostrada, il bilancio si aggrava: un morto ed un ferito gravissimo

Un morto e cinque feriti, di cui uno in gravissime condizioni. E' un bilancio sempre più pesante quello dell'incidente avvenuto lunedì sera lungo l'Autostrada A14, poche centinaia di metri dopo il casello di Loreto-Porto Recanati, in direzione Nord.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione un tir, con a bordo due camionisti greci, si è fermato lungo il tratto autostradale sembrerebbe per soccorrere un automobilista in panne. A quel punto il conducente è sceso dal mezzo venendo poco dopo travolto da un'auto con a bordo quattro persone che lo ha ucciso. A sua volta il mezzo pesante è stato tamponato da un altro tir, con il camionista che nello schianto è rimasto incastrato tra le lamiere rimanendo gravemente ferito. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 anche i vigili del fuoco che hanno faticato non poco per estrarlo dalle lamiere e consegnarlo ai sanitari per il trasporto in ospedale. Ferite anche le quattro persone che si trovavano a bordo dell'automobile. Intervenuta la Polizia stradale con il tratto autostradale che è stato bloccato per tutta la durata dell'intervento.

