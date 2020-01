Incidente in autostrada, l'auto sbanda e si schianta contro il guardrail

SENIGALLIA - Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8, sull'autostrada A14 in corsia sud all'altezza di Cesano. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto è finita fuori dalla sede stradale sbattendo contro le barriere di protezione. Sul posto il 118 e la squadra dei vigili del fuoco. Il conducente è stato soccorso e la zona è stata messa in sicurezza. Leggeri i disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.