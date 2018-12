Schianto tra 5 mezzi in autostrada, coinvolti anche due autobus: tre i feriti

Questa notte alle ore 2.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A14 direzione sud tra i caselli di Senigallia e Marotta per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate due vetture, due autobus e un autocarro. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone che sono state trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari del 118 e messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO