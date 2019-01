Schianto sulla Statale, frontale per un'automedica: 3 i feriti

Incidente stradale questa mattina a Falconara, lungo la Statale Adriatica. Per cause ancora in fase di accertamento un'automedica della Croce Gialla si è scontrata frontalmente contro un'Alfa Romeo. Nella carambola coinvolto anche un furgone. Tre i feriti, tra cui un medico, che sono stati trasportati in ospedale: per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Traffico in tilt per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO