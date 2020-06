Autocisterna piena di bitume finisce nel fossato e si ribalta, intervento in corso

Poco fa i vigili del fuoco sono intervenuti a Trecastelli lungo strada della Bruciata per un'autocisterna ribaltata. Per cause in fase di accertamento l'autoarticolato, che trasportava bitume, si è ribaltato nel fosso adiacente alla strada. La squadra dei pompieri di Senigallia, coadiuvata dalla squadra di Arcevia, è intervenuta con due autobotti e l'autogru proveniente dalla sede centrale di Ancona. Erano circa le 14,45 circa quando è arrivata la chiamata al 115. Una volta sul posto i vigili del fuoco hanno subito messo in sicurezza la zona dell'incidente stradale. L'intervento è ancora in corso mentre, per fortuna, non ci sarebbero persone rimaste ferite.

Servizio in aggiornamento