L'autobus rischia di schiacciare lo scooter, salta all'ultimo dalla sella e si salva

Tanta paura me per fortuna nessuna grave conseguenza questa mattina, poco dopo le 9, in piazza Ugo Bassi ad Ancona. Un uomo di 44 anni era in sella al suo scooter quando, secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, ha rischiato di essere travolto da un autobus, che ha allargato la traiettoria in una curva fino a schiacciare il motociclo sul marciapiede. Per fortuna lo scooterista è è riuscito a saltare dalla sella poco prima che il mezzo pesante lo centrasse.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno trasportato in codice verde all'ospedale di Torrette. Per fortuna per lui solo tanto spavento ma nessuna grave conseguenza fisica. Illesi invece gli occupanti dell'autobus.