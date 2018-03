Incidente stradale, tamponamento a catena tra autobus: conducenti in ospedale 

Un tamponamento a catena, probabilmente dovuto al malore di un autista, ha coinvolto tre autobus alla fermata di piazza Cavour e due conducenti sono stati trasportati in ospedale. Il primo, di 57 anni, in codice giallo per un malore cardiaco e l’altro, 36 anni, in codice verde. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 all’altezza della fermata che si trova alle spalle di via Vecchini. Paura non solo per i conducenti dell'azienda pubblica, ma anche per i passeggeri che non hanno riportato alcuna conseguenza, anche perché, per fortuna, i mezzi, procedevano a velocità moderata.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da accertare, il conducente dell’autobus della linea C in servizio tra Ancona e Falconara ha accusato un malore al volante e non è riuscito a frenare in tempo per evitare la collisione con il mezzo fuori servizio che lo precedeva. Quest’ultimo autobus, a sua volta, ha tamponato un mezzo della linea 46 che stava per ripartire dalla fermata. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Ancona e un mezzo del 118. Il conducente della linea C è stato portato a Torrette in codice di media gravità mentre il collega che si trovava sul mezzo fuori servizio ha riportato ferite lievissime. Nessuna conseguenza per i passeggeri, ma ingenti danni ai mezzi soprattutto al veicolo fuori servizio, il più piccolo tra quelli coinvolti.