Autobus contro camion in A14, mezzi distrutti: sul posto i soccorsi

Incidente stradale questa notte, poco prima delle 3, lungo l'autostrada A14, tra i caselli di Montemarciano e Ancona Nord. Per cause ancora in fase di accertamento un autobus si è scontrato con un camion. Lo schianto è avvenuto nei pressi dell'area di servizio Esino Est. Ci sarebbero dei feriti. Sul posto oltre agli operatori del 118 anche la squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed ha ripristinato la viabilità. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.