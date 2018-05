Scontro fra auto lungo la Provinciale, una finisce nella serra di vivaio: tre feriti

È di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto oggi, lunedì 22 maggio, in via Clementina. Il sinistro è avvenuto attorno alle 13 quando un 35enne al volante della sua Dacia Duster, che viaggiava in direzione Falconara, ha fatto per svoltare a sinistra per entrare in un vivaio. Proprio in quel momento l'auto è stata tamponata violentemente da una Ford Fiesta che stava per superarla e che non si era avveduta della manovra. A bordo due giovani stranieri. La Ford è finita contro un palo e poi è finita in una serra del vivaio. Sul posto la Polizia Municipale di Falconara e i mezzi del 118 per i soccorsi.

Sul posto anche l'eliambulanza. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di recupero del mezzo e i rilevamenti della municipale per ricostruire l'esatta dinamica. I giovani, due ragazzi di colore, sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sono feriti ma non in pericolo di vita.