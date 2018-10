Travolti dall'autobus di linea, la loro auto trascinata per metri: dentro 3 bambini

Si era perso in città e per chiedere alcune informazioni si era appoggiato per un instante in una zona con divieto di sosta e fermata. E' bastato poco, perchè alcuni secondi dopo un autobus della linea 3 lo ha travolto, trascinando via la sua auto per alcuni metri. E' questo quanto successo poco dopo mezzogiorno in via Vecchini ad Ancona.

Dentro l'automobile una famiglia senegalese ma residente a Macerata composta dal papà e dai suoi tre figli di 2,4 e 10 anni. Ad avere la peggio proprio il bambino più grande che ha riportato alcuni traumi ed è stato trasportato dagli operatori della Croce Gialla di Ancona, intervenuti insieme a due pattuglie della Municipale, all'ospedale pediatrico Salesi. Per gli altri piccoli solo tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza fisica, come per tutti gli occupanti dell'autobus. Disagi invece alla viabilità del centro storico che ha subito dei rallentamenti per tutta la durata dell'intervento.