Scontro tra auto allo stop, danni alle auto parcheggiate e traffico bloccato

Un incidente tra due auto che ha coinvolto altri quattro mezzi parcheggiate e tenuta chiusa la Flaminia per diversi minuti paralizzando il traffico. Per fortuna non si sono registrati feriti nell’incidente che ha interessato, ieri attorno alle 16, al parte nord della strada nei pressi del sottopassaggio per Villanova. L’incidente è avvenuto tra una Audi A3 che viaggiava in direzione Senigallia e una Punto in uscita dallo stop di via Roma sulla stessa direzione.

Le persone coinvolte, un 84enne e un 40enne entrambi residenti a Falconara, hanno rifiutato il soccorso nonostante l’arrivo sul posto delle ambulanze della Croce Gialla di Ancona. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale con tre pattuglie. La viabilità è stata bloccata per circa 15 minuti, poi è proseguita a senso unico alternato per un'ora. Disagi al traffico.