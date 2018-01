Incidente stradale, contro tra auto: tre feriti

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle ore 19 circa a Senigallia in via Fiorini per un incidente stradale. Coinvolte due autovetture. La squadra dei pompieri sul posto ha collaborato con il personale sanitario per soccorrere le 3 persone coinvolte che per fortuna non hanno riportato gravi lesioni. Le auto sono poi state messe in sicurezza.