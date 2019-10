Scontro fra due auto, una finisce nel fossato e l'altra si ribalta sulla carreggiata

Oggi pomeriggio, intorno alle 15,45, i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo, in via Filottrano per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, si sono scontrate frontalmente due auto, una delle quali è finita nel fossato mentre l’altra si è rovesciata, rimanendo al centro della carreggiata. Due i feriti, trasportati al pronto soccorso di Torrette, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza la zona dello scontro.