L'auto prende un muretto e si ribalta su un fianco, anziana in ospedale

Stava percorrendo via Esino quando ha perso il controllo della sua auto, una Fiat 126 bianca. Secondo una prima ricostruzione, la macchina avrebbe preso un muretto, che h fatto da trampolino e ha ribaltato il mezzo, rimasto poi in mezzo alla carreggiata su un fianco. All’interno c’era lei, un’anconetana di 85 anni, ferita ma, per fortuna, non in gravi condizioni.

Per aiutarla ad uscire è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Ancona, che hanno tirato fuori la donna e poi hanno messo in sicurezza la zona, anche perché l’auto perdeva carburante.

La donna comunque è stata soccorso dagli operatori del 118 e dai volontari della Croce Gialla di Ancona, che l’hanno trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice giallo.