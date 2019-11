Scontro frontale in via del Castellano, ferito giovane chef: strada bloccata

Scontro frontale a Montacuto, 3 persone coinvolte, 1 ferito e strada per Portonovo bloccata. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco fa in via del Castellano, proprio di fronte al ristorante Villa Romana. Ad avere la peggio un giovane chef di 23 anni che stava andando al lavoro.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 10, quando si sono scontrate frontalmente 2 auto: una Volkswagen Polo e una Peugeot. Nella prima auto una coppia di turisti in villeggiatura a Portonovo, che si stava dirigendo in centro per visitare Ancona. Dalla parte opposta arrivava l’anconetano, chef di 23 anni. Le due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrare frontalmente. Forse anche complice l’asfalto bagnato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e la Croce Gialla di Ancona, che ha trasportato il giovane cuoco al Pronto Soccorso di Torrette, anche se le sue condizioni non sono gravi. La strada di via Del Castellano, che da Baldì arriva fino a Montacuto e porta alla baia dorica, è bloccata.

