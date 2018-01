Auto perde il controllo e si ribalta, problemi alla viabilità

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 10,30 circa a Osimo in via Cristoforo Colombo per una vettura ribaltata. I pompieri sul posto hanno messo in sicurezza l'auto e liberato il cavo elettrico della pubblica illuminazione dalle piante abbattute dalla vettura. La circolazione stradale è stata regolata a senso unico alternato dai Vigili Urbani.