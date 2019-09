Esce da un parcheggio, centra uno scooter e poi si dà alla fuga

I Carabinieri del Norm di Osimo hanno denunciato il conducente della Fiat Punto che ieri sera ha investito una scooter nel centro di Osimo e non si era fermato. Si tratta di un italiano di 23 anni che, verso le 18,15, era a bordo della sua auto quando ha centrato in pieno una Vespa Piaggio, mentre si inseriva in via Ungheria da un parcheggio condominiale. Dopo lo scontro il 23enne non si è fermato.

Alla fine, dopo i rilievi del caso e le relative indagini, i carabinieri osimani hanno rintracciato il pirata della strada. Denunciato per omissione di soccorso, fuga da incidente e lesioni personali. Inoltre ritirata la patente di guida.