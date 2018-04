Incidente stradale, scontro fra auto: 3 giovani feriti in ospedale

Frontale tra due automobili e restano feriti 3 giovani che finiscono al Pronto Soccorso in codice giallo. E’ quanto accaduto stasera intorno alle 20 in zona Trave, lungo la via che collega il Conero alla frazione Varano. Le due auto si sono scontrate frontalmente, ferendo da una parte una coppia e dall’altra un terzo ragazzo. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze e l’automedica del 118. La coppia, un’anconetana di 35 anni e un romano di 29 anni, é stata trasportata in codice giallo dagli operatori della Croce Rossa di Ancona. Sul posto anche la Croce Gialla di Camerano che ha invece soccorso il terzo giovane, un anconetano, in condizioni più precarie ma anche quest’ultimo, per fortuna, cosciente e non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, una della due macchine ha invaso la corsia di via Trave, che è una strada molto poco illuminata e priva di segnaletica stradale orizzontale. Lo scontro è avvenuto all’altezza del civico 137.