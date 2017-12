Incidente stradale, scontro fra due auto e un trattore: 4 feriti

Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenutoa Monte Roberto lungo la Strada Pronvinciale 9, via Planina, nei pressi dell'uscita di Monte Roberto della Statale 76. Ad essere coinvolte sono state due auto e un trattore.I pompieri hanno estratto dall'abitacolo un passeggero di una delle due auto ma in totale il bilancio è di quattro feriti.

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza tutti i mezzi coinvolti, mentre la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.