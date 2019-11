Auto contro tir lungo la Variante alla statale 16: paura per un automobilista

Gli agenti di polizia di Falconara sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto attorno alle 15.30 lungo la Variante alla Statale 16, a poca distanza dell'innesto con la Statale 76. Un autoarticolato di una società austriaca, condotto da un autista di origine ungherese, mentre viaggiava in direzione Ancona si è scontrato lateralmente con una Bmw condotta da un uomo residente nell'Anconetano, diretto all'ospedale di Torrette per accompagnare un parente.

Per fortuna nello scontro non è rimasto ferito nessuno, anche se l'urto ha provocato lievi danni alla Bmw e tanto spavento per il conducente e il passeggero.