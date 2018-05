Incidente stradale, scontro tra auto e camion nella notte: donna in ospedale

Alle 5 circa di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti a Loreto lungo la Statale 16 al chilometro 324, poco prima dell'ingresso autostradale di per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una macchina Fiat Multipla alimentata a metano, condotta da una 31enne anconetana, si è scontrata frontalmente con un autoarticolato carico di pellet. Nello scontro la ragazza è rimasta incastrata all'interno dell'auto ed è per questo che sono subito intervenuti i pompieri che hanno lavroato ore per liberarla. Poi, una volta tirata fuori dalle lamiere, la donna è stata soccorsa dei mezzi del 118 e trasportata al Pronto Soccorso di Torrette, per poi mettere in sicurezza l'area dello schianto. Il traffico ha subito un leggero rallentamento proseguendo in senso unico alternato.