Scontro auto contro tir, un giovane ferito resta incastrato nelle lamiere

Ieri pomeriggio alle ore 13,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Staffolo lungo la Provinciale 502 contrada Cavalline per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione si sono scontrati una vettura e un autoarticolato e nello schianto il ragazzo alla guida dell'auto è rimasto incastrato all’interno dell’auto.

I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare l'auto per poter estrarre il conducente che, ricevute le prime cure sul posto, è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso. Poi i pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente.

Gallery