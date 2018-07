Incidente in autostrada, scontro fra auto e tir: c'è un morto

Incidente stradale in Autostrada 14, ci sono diversi feriti di cui due gravi e un decesso. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 7 quando, per cause ancora in fase di accertamento, sono rimasti coinvolti nello schianto due mezzi pesanti e un’automobile con a bordo due persone, una delle quali è morta. L’incidente è avvenuto tra i caselli Ancona Sud e Ancona Nord lungo la corsia direzione nord, circa 400 metri prima dell’uscita Ancona Nord.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Ancona e Osimo, due ambulanze della Croce Gialla di Camerano, l’automedica di Ancona e quella di Osimo insieme all’equipaggio dell’eliambulanza. In ospedale sono finite almeno 3 persone in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia Stradale di Fano per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre il traffico che va da sud verso nord ha subito fortissimi rallentamenti.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ancona usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery