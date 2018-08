Si scontra contro il tir carico di ferro, finisce in ospedale in gravi condizioni

Impatto violento quello avvenuto oggi alle ore 12,30 circa a Jesi in via Latini. Coinvolta una Fiat 500 condotta da un 33enne di Castelplanio che si è scontrata contro la parte posteriore di un camion carico di ferro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la macchina coinvolta, mentre l'uomo è stato portato al pronto soccorso in eliambulanza.