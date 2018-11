Perde il controllo sulla Statale e finisce nel fosso, paura per un giovane

Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso. Paura per un giovane automobilista in nottata mentre percorreva la variante della Statale 16, all’altezza di Pontelungo, poche centinaia di metri dopo lo svincolo per il Pinocchio direzione nord. L’incidente è avvenuto intorno all’1 quando una Seat Ibiza è finita nel fosso lato città. Uno schianto violento, al punto da far esplodere gli airbag, ma per fortuna nessuna conseguenza per il ragazzo, un 19enne di Camerata Picena, da solo a bordo della macchina.

Sul posto una pattuglia del Norm (Nucleo Operativo Radiomobile) dei carabinieri di Ancona e un mezzo dei vigili del fuoco utile per fare luce in un tratto stradale privo di qualsiasi illuminazione. Qualche disagio alla viabilità, ma senza alcun problema perché, vista l’ora, il traffico era molto ridotto.