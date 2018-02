Incidente stradale, scontro fra auto sulla Statale: un ferito grave

Incidente stradale ieri sera intorno alle 23,45 circa quando i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso coordinati dalla centrale del 118 sono intervenuti al chilometro 309 della Statale16, zona Aspio Terme. Per cause in ancora da chiarire si sono scontrate tre macchine. Parrebbe che ci sia stato prima un frontale tra due auto che poi hanno coinvolto anche una terza.

Fatto sta che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per estrarre una persona bloccata all'interno di uno dei mezzi e soccorrere gli occupanti degli altri mezzi coinvolti nell'incidente, a fianco del personale del 118. Una persona è stata trasportata in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell'ospedale di Torrette, mentre gli altri sono rimasti tutti illesi. Solo successivamente sono state messe in sicurezza le vetture coinvolte nello scontro.