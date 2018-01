Incidente stradale, scontro fra auto lungo la Statale 77: 3 feriti in ospedale

Scontro tra auto a Loreto e 3 persone restano ferite. E' quanto avvenuto oggi intorno alle 19,45 lungo la Strada Statale 77, dove due auto, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate al chilometro 124 all'incrocio per Montorso. Nello scontro le due auto hanno coinvolto una terza macchina che stava passando proprio in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prestato assistenza alle persone a bordo dei mezzi incidentati. Alla fine le ambulanze hanno trasportato al Pronto Soccorso 3 persone per accertamenti. Solo dopo i soccorsi i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro, fornendo anche l'illuminazione necessaria alle forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso.