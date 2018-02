Incidente stradale, scontro fra auto lungo la Statale 76: dei feriti

Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima lungo la strada Statale 76 Km 74 in direzione Jesi per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate tra di loro. I vigili del fuoco hanno soccorso i conducenti affidandoli alle cure del 118, successivamente hanno messo messo in sicurezza lo scenario incidentale.