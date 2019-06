FLASH NEWS - Traffico bloccato sulla Statale 16 per un incidente

Incidente stradale poco fa sulla variante della Statale 16 e traffico bloccato. Il fatto risale a poco fa ed è avvenuto sull'Adriatica, dove la circolazione è temporaneamente bloccata all’altezza del chilometro 291,500, nel comune di Falconara Marittima, vicino alla Caffetteria. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire ila riapertura della strada nel più breve tempo possibile.